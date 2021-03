Un siècle de scandales à Buckingham (1): Edouard VIII et Wallis, l’amour avant la patrie

Tout quitter et s’exiler pour l’amour d’une Américaine divorcée en butte avec le reste de la Famille royale, prendre sa défense envers et contre tous et se livrer à des interviews sujettes à scandales… Non, nous n’évoquons pas ici la récente affaire des Sussex. Avant Harry et Meghan, il y a 85 ans, la planète tout entière s’est passionnée pour la saga du couple le plus célèbre du monde à l’époque : le roi Edouard VIII et son épouse, Wallis Simpson, qui ont fait trembler la couronne d’Angleterre…

Le 20 janvier 1936, George V est au plus mal. Le...