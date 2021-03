Récompenses: Beyoncé, reine des Grammy Awards

Beyoncé a probablement vécu une des plus belles soirées de sa vie, dimanche, à Los Angeles, aux 63es Grammy Awards. Elle a reçu en solo le trophée de la meilleure vidéo pour « Brown Skin Girl » et a été élue meilleure performeuse R&B pour son titre « Black Parade ». Un triomphe à quelques encablures de son quarantième anniversaire le 4 septembre prochain. Ce faisant, Queen B se fait l’écho sur le plan artistique du vaste mouvement de protestation né après la mort de George Floyd le 25 mai 2020 à Minneapolis. Beyoncé prend fait et cause pour sa communauté à travers...