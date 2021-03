Surfons tranquille: attention aux «invitations» saugrenues sur Messenger

Vous êtes nombreux à nous avoir signalé recevoir des invitations via cette application. En prenant connaissance, la personne vous invite à vous rendre sur un site de rencontres ou sur un site pornographique. Un lien est présent et si vous le cliquez, vous allez permettre l’installation d’un logiciel qui va récupérer vos données personnelles. Et en plus de cette récupération, il va générer des messages à votre nom qui vont contenir le même lien que celui que vous avez cliqué. De cette manière, les pirates vont pouvoir également récupérer les données de certains de vos amis qui, comme vous,...