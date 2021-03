À la télé ce soir: «Full Metal Jacket» ou «Barbecue»

Pour ses 50 ans, Antoine a reçu un cadeau original : un infarctus. A partir de maintenant, il va devoir « faire attention ». Or, Antoine a passé sa vie entière à faire attention : attention à sa santé, à ce qu'il mangeait, attention à sa famille, à accepter les travers de ses amis, et à avaler de trop nombreuses couleuvres… Désormais, il va adopter un nouveau régime. Mais en voulant changer sa vie, on change forcément celle des autres.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« La rage au ventre », à 20h15 sur AB3 - Trois étoiles

d’Antoine Fuqua (2015)

Le réalisateur des « Training Day », « Shooter » et autre « Chute de la Maison-Blanche » passe artistiquement à la vitesse supérieure dans ce portrait poignant – dans tous les sens du terme – d’un homme brisé entre désir de rédemption et soif de vengeance. L’extraordinaire charisme de Jake Gyllenhaal transcende le récit, avec la complicité d’un Forest Whitaker qui n’a décidément plus rien à prouver. Derrière les scènes de combat spectaculaires se cache aussi une belle histoire d’amitié magistralement jouée par ces deux acteurs qui nous mettent K.-O.… au sens figuré bien sûr.

« En liberté ! », à 20h05 sur TIPIK - Deux étoiles

de Pierre Salvadori (2018)

Pio Marmaï change de registre en incarnant un condamné à tort dans cette comédie policière déjantée à l’image de son héros et de son « ange gardien » Adèle Haenel. Les invraisemblances ne manquent pas, mais au bout du compte, le message contre une justice trop souvent défaillante passe plutôt bien. Neuf nominations mais aucun César à la clé, il y a deux ans.

« La part des anges », à 20h55 sur Arte - Deux étoiles

de Ken Loach (2012)

Fini les idées noires, les excès de misérabilisme et le lourd fardeau du déterminisme social chez Loach ! Là, on n’hésite pas à évoquer les saveurs uniques d’un Lagavulin de seize ans d’âge ou d’un fût à un million de livres sterling pour évoquer un nouveau « casse du siècle » presque digne du fameux « Pigeon » de Monicelli ou de certains films plus récents de Guy Ritchie.

« Bad Boys 2 », à 21h15 sur TMC - Deux étoiles

de Michael Bay (2003)

Tout a augmenté par rapport au « number one » de 1995 : la durée du film, le nombre de poursuites en bagnole, l’intensité des explosions et, bien sûr, les gags. Cette fois encore, Martin Lawrence et Will Smith font la paire et on s’amuse autant qu’eux. Du grand spectacle de pur divertissement.