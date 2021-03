Le fils de Michael Jackson: «Enfant, je ne comprenais pas pourquoi les gens étaient si impressionnés par mon père»

Prince Jackson, ou plutôt Michael Joseph Jackson Jr – le fils aîné du Roi de la pop – s’est confié au talk-show « The Mix », diffusé sur YouTube, au sujet de son père. Il a notamment expliqué ne pas comprendre pourquoi les gens étaient à ce point impressionnés par Michael Jackson. « « Enfant, je ne comprenais pas pourquoi les gens étaient si impressionnés par mon père. Les gens nous suivaient partout et essayaient de le toucher. La première fois que j’ai réalisé à quel point il était célèbre, c’est lorsque je l’ai vu se produire en plein air. La foule continuait à avancer. Certains dans le public se sont évanouis en le voyant. Je n’ai pas compris pourquoi et je lui ai donc posé la question. ‘Papa, pourquoi les gens s’évanouissent quand ils te voient ? Je te vois tous les jours, il n’y a rien de spécial, non ?’ »

Le jeune homme est ensuite revenu sur la tendre enfance passée avec son père : « Nous avons vécu une belle enfance, vous savez. Mon père était mondialement connu, et maintenant que je suis adulte, je regarde tout sous un angle différent. Je suis très reconnaissant pour les années que nous avons passées avec lui. »

Et de conclure : « Il me manque de plus en plus chaque année. Comment pourrait-il en être autrement ? C’était mon père… J’ai beaucoup appris de lui. Il disait toujours : ‘le moment où tu arrêtes d’apprendre, c’est le moment où tu commences à mourir’. Je ne l’ai jamais oublié. »