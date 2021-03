«Game of Thrones»: HBO annonce trois nouveaux spin-off de la série

Ça y est, HBO se lance dans la production de trois spin-off de plus de la série que l’on ne présente plus : « Game of Thrones ».

Aucun scénariste n’a cependant été annoncé pour les deux autres séries, potentiellement intitulées « Flea Bottom » et « 10.000 Ships ». Selon 20 Minutes, la première se concentrera sur le quartier le plus pauvre de Port-Réal et la seconde sur le destin de la princesse Nymeria et sa fuite de la cité de Rhoynar vers Dorne.