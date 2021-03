Le Covid-19 n’empêchera pas les Oscars 2021 de se tenir en présentiel

La soirée des Oscars dirigée pour la sixième fois par Glenn Weiss se déroulera le 25 avril prochain… en présentiel. Tenue de soirée et gel hydroalcoolique exigés. « Notre plan c’est que cette année, les Oscars ressemblent à un film, pas à une émission de télé », a annoncé le réalisateur du film « Contagion », Steven Soderbergh, et d’autres producteurs dans un communiqué. Impossible d’ailleurs de participer à la cérémonie virtuellement. « Nous faisons le maximum pour offrir une soirée agréable et sûre à tous ceux qui seront physiquement présents, ainsi que pour les millions de fans de cinéma dans le monde, et nous avons l’impression que faire ça virtuellement irait dans le sens contraire. »

Les invités devront cependant tous être testés avant la cérémonie.

La soirée se déroulera dans la traditionnelle salle du Dolby Theatre (Hollywood) et dans une gare ferroviaire du centre de Los Angeles, située une douzaine de kilomètres plus loin, a annoncé David Rubin, le président de l’Académie.