L’hôtel et la villa de Bernard Tapie perquisitionnés à la demande de la justice belge

Quelle ne fût pas la surprise de Bernard Tapie de voir débarquer la police à son hôtel particulier parisien ce mercredi 17 mars. « Ouvrez ou on défonce la porte », ont crié les enquêteurs belges, selon les informations du Point. « Défoncez-là si vous voulez », a répondu Bernard Tapie avant de partir à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière où il est toujours suivi pour son double cancer de l’œsophage et de l’estomac.

À son retour, l’homme d’affaires a coopéré avec les enquêteurs qui ont relevé les données de son téléphone et de son ordinateur personnel, dans lequel se trouvent son suivi médical, ses ordonnances et ses prochains rendez-vous, détaille Purepeople.com. « Je veux souligner l'humanité et la compréhension de ces policiers. Ils sont partis avec le matériel, ont copié ce qui les intéressait, mais, dans la soirée, ma fille a pu récupérer mon ordinateur », a affirmé Bernard Tapie au Point.

Au même moment, sa villa de Saint-Tropez, appelée « La Mandala » était également fouillée. Selon le parquet fédéral belge, les perquisitions ont été demandées dans le cadre d’une enquête sur de possibles fraudes financières.