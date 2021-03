Il fait voler son drone au-dessus d’un volcan en Islande et offre des images saisissantes (vidéos)

L’Islande ne cesse de faire rêver par ses paysages. L’île et ses habitants savent mettre à profit ces richesses et partagent avec le monde. Dans la nuit du vendredi 19 mars, une éruption volcanique commence à Fagradalsfjall, non loin de Reykjavik. L’événement n’est pas dangereux et offre des coulées de lave aux couleurs bien vives.

La scène a attiré des curieux dont Bjorn Steinbekk, Islandais. L’homme travaille dans le marketing et est pilote amateur de drone. À la RTBF il explique qu’il possède ce drone depuis seulement deux semaines.