Depuis le début de la pandémie, comment se porte votre activité ?

C’est compliqué. Dans les mariages que nous avions à l’agenda en 2020, il n’y a finalement que 20 % des filles qui se sont mariées ! Elles ont presque toutes choisi de postposer l’événement de plusieurs mois. Quelques-unes ont même déplacé la cérémonie d’un an, voire plus. Et avec une attente aussi longue et de telles incertitudes, certaines se sont même dit qu’elles allaient finalement lancer le bébé avant le...