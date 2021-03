Le mariage n’est plus à la fête

Vive les mariés ! » Ce cri de joie résonne moins souvent à l’église et à la maison communale avec la pandémie. Le « grand jour » bat de l’aile. On ne compte plus les mariages ajournés avec leur lot de regrets et de dépenses perdues. La Fédération belge des prestataires de mariage (FBPM), qui regroupe tous les acteurs de cette profession en crise, s’alarme. Sa vice-présidente, la Bruxelloise Isabelle Ghosez, fait ses comptes. Le bilan n’est pas bon. À la tête de « Be Your Guest », elle dispose d’un poste d’observation fiable. Le secteur fait les frais du double...