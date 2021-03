À la télé ce soir: «Jeux d’enfants» et «Blade Runner»

Envie d’une bonne soirée devant la télé ? Suivez le programme concocté par le Soir Mag.

Jeux d’enfants, à 20h05 sur Tipik

Deux amis ayant passé leur jeunesse à se lancer des défis d'enfants, se retrouvent à l'âge adulte sans pouvoir faire la différence entre leur jeu et la réalité de leur amour réciproque. Sophie et Julien ont défini les règles d'un jeu : «Cap ou pas cap ?» Ils sont cap du meilleur comme du pire. Sauf peut-être de s'avouer qu'ils s'aiment. Le jeu devient ce qu'il y a de plus beau, de plus fort dans la vie des deux enfants. S'aiment-ils ? Finalement, c'est tellement plus simple d'être ami. La vie passe, le jeu reste, de plus en plus intense, comme la passion. Et chaque fois qu'ils se répondent «Cap !», ils se disent : «Je t'aime plus que ma propre vie».