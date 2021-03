Bruxelles: le coup de projecteur inattendu de Brad Pitt sur les musées (photos)

Les Musées royaux des Beaux-Arts et le Musée Horta ne pouvaient sans doute pas rêver mieux comme visibilité, avant les vacances de Pâques : la visite surprise de Brad Pitt ! Et les photos de ces visites sont désormais dévoilées au grand public sur les réseaux sociaux…

Dès le 22 avril, les Musées royaux des Beaux-Arts accueilleront l’exposition « Vision Paintings » de Thomas Houseago, ami de l’acteur et connu pour ses sculptures impressionnantes. Le sculpteur est diplômé de Central Saint Martin’s College de Londres et a vécu entre Bruxelles et Amsterdam. Les relations entre Brad Pitt et Thomas Houseago se sont renforcées au moment du divorce de l’acteur en 2016. Depuis sa séparation avec Angelina Jolie, Brad Pitt s’est mis à la sculpture selon certains médias.