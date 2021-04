Cambriolage et agression: CNews dévoile les photos des visages tuméfiés de Bernard Tapie et de sa femme (vidéo)

Ce week-end, Bernard Tapie et son épouse Monique ont été victimes d’un cambriolage avec violence. Durant la nuit de samedi à dimanche, quatre hommes vêtus de noir se sont introduits par une fenêtre dans leur maison à Combs-la-Ville. Réveillés par les cambrioleurs, ils ont été ligotés et maltraités avec des câbles électriques. C’est la femme de Bernard Tapie qui a réussi à donner l’alerte en se rendant chez une voisine, après avoir réussi à se libérer. Les agresseurs se sont enfuis avec des bijoux et des montres.

Souffrant d’un double cancer de l’estomac et de l’œsophage, l’homme de 78 ans a notamment reçu un coup de matraque sur la tête. Bernard Tapie n’a pas voulu se faire hospitaliser mais en raison de sa santé, il a été placé sous surveillance. En témoignant sur BFM TV, son fils Stéphane est revenu sur l’agression et s’est dit choqué de l’état dans lequel se trouvent son père et sa belle-mère, qui sont « extrêmement marqués physiquement ».

Ces propos font désormais écho aux images dévoilées ce lundi 5 avril par la chaîne CNews. « Les visages abîmés témoignent de la brutalité des agresseurs », a expliqué Pascal Praud, animateur de la chaîne, en commentaire de la diffusion des photos des visages tuméfiés de Bernard Tapie et son épouse Monique, rapporte RTL. « Ces photos, nous vous les présentons ce matin en accord avec la famille de Bernard Tapie », a-t-il ajouté.