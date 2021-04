Le disco a perdu la boule

En ce temps-là, on se trémoussait sur les hits des Bee Gees et de Boney M. On achetait le double album de « Saturday Night Fever » avec John Travolta en costard blanc sur la pochette. On avait vu le film plusieurs fois au cinéma. On s’était découvert un nouvel hymne à la joie : le disco. L’époque était joyeuse, insouciante. Le disco a régné en maître du milieu des années 70 au milieu des années 80. Il a ses codes, ses stars, ses limites aussi car ce genre musical n’a rien révolutionné. Il prend le pouvoir dans un contexte favorable : économie en forme, pouvoir d’achat...