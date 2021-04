À la télé ce soir: «Karaté Kid: le moment de vérité» ou «Next» (vidéos)

Daniel, 16 ans, et sa mère s’installent dans une petite ville de la côte californienne. À la suite d’un incident sur la plage, l’adolescent devient la bête noire d’une bande de voyous, dirigée par un certain Johnny. Il rencontre par hasard un Japonais d’âge mûr, Miyagi, qui lui enseigne l’art du karaté…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Les Schtroumpfs », à 20H15 sur AB3 – deux étoiles

de Raja Gosnell (2011)

En passant du « Chihuahua de Beverly Hills » aux aventures new-yorkaises des « petits hommes bleus » de notre regretté Peyo, le réalisateur concerné aura certainement décroché le gros lot ! Toujours est-il que ces Schtroumpfs adaptés au marché US font… schtroumpfement penser aux « Visiteurs » de Jean-Marie Poiré et aux « Gendarmes » de Jean Girault tout en cédant à des standards US.

« Les valeurs de la famille Addams », à 20H15 PLUG RTL – deux étoiles

de Barry Sonnenfeld (1993)

L’énorme succès de l’adaptation au grand écran de ce feuilleton culte des années soixante, sortie deux ans plus tôt, imposa commercialement cette suite où l’on retrouve tous les joyeux personnages habilement triés sur le volet, et toujours en aussi grande forme, à l’image de l’impressionnante Angelica Huston.

« Greenland, le dernier refuge (1re TV) », à 20H30 sur BE 1 – deux étoiles

de Ric Roman Waugh (2020)

Produit par sa tête d’affiche Gerard Butler, encore un récit apocalyptique après l’attaque d’un astéroïde. Il faut admettre que c’est plutôt réussi.

« Next », à 22H00 sur PLUG RTL – deux étoiles

de Lee Tamahori (2007)

Il y a du « Total Recall » et du « Time after Time » dans ce thriller très « road movie » dont les rebondissements sont multiples. On y perd un peu son latin, quoique le « final » explique ou… efface tout d’un simple tour de passe-passe.

« Le tunnel », à 23H55 sur FRANCE 5 – deux étoiles

de Curtis Bernhardt (1933)

D’après le roman futuriste du Bavarois Bernhard Kellermann, ce film évoque les dangers de la construction d’un tunnel reliant l’Europe aux États-Unis, plus de 60 ans avant l’inauguration de celui sous la Manche, sachant que son premier projet remontait à l’époque… napoléonienne ! Une rareté cinéphilique emmenée par le jeune Jean Gabin !

« Le septième fils », à 21H50 sur AB3 – une étoile

de Sergei Bodrov (2014)

Malgré la présence en tête d’affiche de Jeff Bridges et Julianne Moore, ce énième titre fantastico-médiéval exhale le déjà-vu pour ne pas carrément dire le trop-plein.