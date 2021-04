Le coronavirus a fait vivre à Jean-Luc Reichmann «15 jours d’enfer» (vidéo)

Le présentateur français Jean-Luc Reichmann a contracté le coronavirus et vécu « 15 jours d’enfer ». Mais que les fans se rassurent : le présentateur est aujourd’hui parfaitement rétabli : « On s’en est sorti, 15 jours un petit peu d’enfer, ça y est, tout va mieux, je suis très très heureux », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur Instagram ce samedi. « Après plus de 15 jours totalement confiné pour cause de Covid, on respire… Un grand merci pour tous vos gentils messages de soutien. N’hésitez surtout pas à vous faire vacciner si vous le pouvez car quand la maladie vous tombe dessus, malheureusement ça peut devenir très compliqué. Bon week-end à tous. »

Ce sont ses enfants qui l’auraient selon lui contaminé : « C’est vrai que c’est venu des enfants certainement mais voilà. Depuis plus d’un an, on a vraiment pris toutes les précautions sur les tournages de Léo Mattéï et des 12 Coups de midi. On a été exemplaire de A à Z. Et un vendredi, l’école vous appelle pour vous dire : ’fermeture des classes’. J’ai envie de dire que c’est bien qu’on ait fermé les établissements scolaires, parce que je pense que le problème est venu de là. Trois jours plus tard, j’étais dedans, j’ai fait annuler tous les tournages », a-t-il indiqué à 20 Minutes.