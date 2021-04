Bryan Cranston: «Je suis attiré par ces personnages complexes»

Bryan Cranston, ancien professeur de chimie devenu caïd de la drogue dans « Breaking Bad », signe un retour fracassant dans la série « Your Honor », diffusée sur Be TV.

L’acteur, scénariste et réalisateur américain de 65 ans incarne cette fois un juge qui voit sa vie basculer lorsque son fils tue accidentellement le rejeton d’un mafieux et commet un délit de fuite lourd de conséquences. À l’apogée d’une carrière florissante, le juge Micheal Desiato devra choisir entre sa probité professionnelle et sa famille. L’acteur exprime sa joie d’avoir retrouvé un rôle complexe et ambitieux.

Cette nouvelle série vous plonge dans un univers sombre, fait de menaces familiales. Vous êtes père, cela a...