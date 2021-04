Fiat Tipo Cross: un lifting de relance

Assez discrète dans notre pays depuis son lancement en 2016, la Fiat Tipo a pourtant de nombreuses qualités. À commencer par son rapport prix/prestations intéressant qui se situe entre les modèles low cost et les voitures « normales ». Viennent ensuite sa très bonne habitabilité et son look latin plutôt agréable. À l’occasion de sa 5e année de commercialisation, la Fiat vient d’être rafraîchie esthétiquement (face avant modifiée, détails esthétiques, etc.) et s’offre une nouvelle réorganisation de sa gamme afin d’attirer un public plus jeune. Désormais, toutes ses variantes de...