Aigremont et les carriers

Flémalle héberge plusieurs châteaux, notamment celui de la Petite Flémal’ (qui abrite l’administration communale) et celui d’Aigremont, dont on parle ici. Propriété depuis 20 ans de la société Carrières et Fours à chaux Dumont-Wautier, le château d’Aigremont a été rénové ces dernières années. Il est immanquable avec son nouveau badigeon rouge sang-de-bœuf, cher à l’architecture mosane, comme sur la Maison Curtius à Liège, notamment. Le site se visite, sur demande auprès de l’office du tourisme de Flémalle, qui invite à découvrir cet exemple remarquable de l’architecture liégeoise du début...