Warren Beatty, serial lover

Très critiqué à sa sortie, « Bonnie & Clyde » est pourtant devenu aussitôt un film culte. Par son style décomplexé, son apologie de l’antihéros, son mélange de sexe et de violence, et son ambiguïté, le biopic du célèbre couple de truands qui a écumé l’Amérique des années 30 attire un public plutôt jeune et contestataire, et ce des deux côtés de l’Atlantique. Aux States, l’heure est à la contestation de la guerre du Vietnam tandis qu’au pied de la Tour Eiffel grondent les prémices de Mai 68. Ce triomphe au box-office – 70 millions de dollars pour un budget de 2,5 seulement...