Un sacré savoir flair

On connaissait les profileurs, les experts psychiatres et les mentalistes, voici venir une nouvelle auxiliaire de la police dans des enquêtes qui s’enlisent : la personne HPI, à savoir dotée d’un haut potentiel intellectuel. C’est le cas de Morgane Alvaro, héroïne de cette nouvelle série de huit épisodes, amenée à aider les forces de l’ordre dans leurs recherches de la vérité… et des coupables éventuels. Il faut bien sûr admettre l’astuce de scénario : comment Morgane, simple femme de ménage dans un commissariat, n’a-t-elle pas été identifiée comme une enfant HP bien plus tôt...