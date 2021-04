Enterrement du prince Philip: la liste des 30 invités est connue

La reine sera entourée dans son deuil par ses quatre enfants : le Charles accompagné de son épouse Camilla, la princesse Anne et son mari le vice-amiral Sir Tim Laurence), le prince Andrew et enfin, le prince Edward accompagné de son épouse Sophie de Wessex.

Les petits-enfants du couple royal seront également présents : le prince William et son épouse Kate Middelton, le prince Harry (sans Meghan Markle), la princesse Béatrice et son mari Edoardo Mapelli Mozzi, la princesse Eugenie et son époux, Zara et Mike Tindall, Peter Phillips ainsi que Louise Windsor et son frère James.