«Honteux»: l’héritière de Gucci dénonce le biopic sur sa famille avec Lady Gaga

Le biopic « House of Gucci » s’annonce déjà être un succès à venir mais pour la famille à l’origine de la marque, l’ambiance est tout autre. Patrizia Gucci, cousine de Maurizio Gucci, l’a bien fait comprendre lors d’une interview à Associated Press. Elle rivalise d’adjectifs dégradants pour qualifier le long-métrage qui a pour sujet le parcours de sa famille et elle n’hésite pas à s’attaquer à certains acteurs.

Elle s’insurge aussi sur le choix des interprètes de son grand-père et de son père, respectivement ici Al Pacino et Jared Leto. « Mon grand-père était un homme très beau, comme toute la famille Gucci, très grand, les yeux bleus et très élégant. Il est incarné par Al Pacino qui n’est déjà pas grand et que les photos du tournage montrent comme un petit homme gros et court sur pattes, vraiment vilain. C’est honteux car ça ne ressemble pas du tout à mon grand-père », s’émeut-elle. Quant à Jared Leto, qui apparaît chauve, elle se dit « encore offensée » de ce choix d’acteur.