À la télé ce soir: «Camping Paradis» et «Itinéraire d’un enfant gâté»

Le Soir Mag vous guide pour que vous passiez une agréable soirée devant la télévision. Itinéraire d’un enfant gâté, à 20h sur Club RTL Abandonné par sa mère, le petit Sam Lion est recueilli par un forain. Il devient un enfant de la balle mais voit sa carrière brisée suite à une chute. Il se reconvertit alors dans les affaires et lance une entreprise de nettoyage des grandes villes qui prospère au-delà de toute espérance. Sam se marie deux fois et a un enfant de chacune de ses épouses : Victoria et Jean-Philippe. Un jour, lassé de ses responsabilités, Sam décide de tout plaquer ; il part seul en mer et disparaît officiellement. En fait, il prend le large et visite à son gré le monde. Il est pourtant reconnu par Al, un de ses anciens employés, barman dans une réserve africaine.

Camping Paradis, à 20h45 sur RTL TVI Le père de Xavier a convié son fils ainsi que Tom, Audrey et André à passer quelques jours dans son hôtel sur les pistes enneigées de Haute-Savoie. Tom a poussé son ami à accepter cette invitation afin que le père et le fils puissent se retrouver après des années d’éloignement, de tension et de non-dits. Ski tout schuss, dégustation de fondue savoyarde et fous rires sont également au programme de cette semaine festive avec pour invité surprise : monsieur Parizot.