Florence Aubenas explore une nouvelle enquête

Florence Aubenas ausculte un assassinat sur lequel elle a enquêté pendant sept ans. Un fait divers qui entremêle la France dont on ne parle pas, une bonne dose de mystère et une gueule connue du cinéma.

Florence Aubenas est allée s’installer un an dans le village pour «comprendre» ce fait divers sanglant. - Editeur

Qu’importe le sujet, un livre signé Florence Aubenas fait figure d’événement dans le monde littéraire. Cette icône du journalisme français, enlevée en Irak en 2005 et libérée après cinq mois de détention, est devenue la star française de la non-fiction. D’abord avec son enquête sur l’affaire d’Outreau, puis grâce au « Quai de Ouistreham » qui, en 2010, racontait la vie des plus démunis ballottés de petit boulot en petit boulot. Pour témoigner au plus près du réel, la journaliste s’était créé un personnage sans formation ni expérience. Son travail d’enquête, qui l’a menée jusqu’à...