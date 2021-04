William et Harry enfin réunis

Dans le cortège suivant la dépouille du duc d’Édimbourg, ses trois fils, Charles, Andrew et Edward, et sa fille Anne (absente de l’image). Peter Philips, le petit-fils aîné de la Reine, a été sciemment placé entre Harry et William afin que la mésentente entre les deux frères ne vienne pas gâcher cette journée d’hommages. - Photonews

Lors des funérailles du duc d’Édimbourg, la Grande- Bretagne était en émoi. Non pas uniquement parce que les Britanniques enterraient celui qui a secondé leur Souveraine pendant plus de sept décennies, mais aussi car les deux frères ennemis, William et Harry, allaient enfin se retrouver. Le duo, longtemps présenté comme un roc, a volé en éclats lors du « Megxit ». Un froid entre les deux fils du prince Charles qui s’est transformé en une véritable rupture lors de la récente interview donnée par Harry et son épouse à la télévision américaine. Un déballage...