À raconter aux enfants: la Belgique de Napoléon

Par Mathilde de Jamblinne et Alain Jourdan le Clercq

Lorsque Napoléon Bonaparte prend le pouvoir en 1799, les Belges commencent par lui faire confiance : il fait rédiger des lois dont beaucoup existent encore, il relance l’industrie et le pays prospère. Mais l’ambition de Napoléon n’a pas de limites. Il supprime la République, se fait proclamer Empereur et, pour agrandir son empire, mène de nombreuses guerres contre ses voisins.

Ces guerres coûtent cher, sont meurtrières et, malgré les victoires, les Belges se détournent de Napoléon : les nombreux déserteurs sont emprisonnés et, si on ne les...