Le chemin parfois tortueux du succès

Maxime Bultot et Anne-Gaëlle Huon séduisent les lecteurs, et les éditeurs, grâce à leurs écrits. Deux livres, deux histoires, deux parcours.

Maxime Bultot, verviétois, 32 ans. Son premier roman, « L’année la plus chaude », a tout de suite intéressé la maison Lattès. Anne-Gaëlle Huon, française, 36 ans. Elle a choisi une plateforme d’autoédition pour son premier ouvrage. Un roman remarqué à son tour. Six ans plus tard, Anne-Gaëlle Huon signe son quatrième livre, « Ce que les étoiles doivent à la nuit », chez Albin Michel. Deux passionnés qui montrent que le chemin pour arriver aux étals des librairies peut prendre des itinéraires différents, et fascinants....