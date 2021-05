Isabella Rossellini: entre tapis rouge et œufs frais

Bien sûr, elle fréquente encore les plateaux de tournage. On a pourtant plus de chance de voir Isabella Rossellini en tenue d’apicultrice, en train de ramasser les œufs frais ou de serrer une poule dans ses bras. Ainsi va la gloire, du drapé hollywoodien au bonheur de tenir une petite ferme à Long Island. Isabella Rossellini ne cesse jamais de nous étonner. Par son nom d’abord : être la fille d’Ingrid Bergman et de Roberto Rossellini, passer sa jeunesse à Rome, tutoyer le cinéma enfant vous donne des responsabilités. Elle les a assumées. Comédienne, épouse de grands réalisateurs,...