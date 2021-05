Charles: «The Voice m’a aidée»

Elle est la preuve vivante que le mérite n’attend pas le nombre des années. À vingt ans à peine, outre le fait d’avoir remporté la huitième saison de « The Voice », voire d’avoir cocomposé « The Wrong Place », la chanson qui a valu à Hooverphonic d’accéder à la finale du concours Eurovision, elle sort un tout premier EP baptisé « Falling While Rising », dont le premier extrait enquille d’ores et déjà plus de deux millions de vues. Cerise sur le triomphe, elle a également été choisie par le géant Spotify pour être l’un des visages de sa campagne mondiale «...