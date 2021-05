En ce jeudi de l’Ascension, il travaille et donne des interviews. « Je suis en train de répondre au courrier des Français qui m’ont soutenu durant ma maladie. J’ai reçu des sacs postaux entiers. Je leur écris à chacun. Je consacre des jours comme celui-ci à résorber mon retard. » Au téléphone, la voix est déjà plus ferme. Drucker revient de loin. Et ne songe plus qu’à une chose : vivement demain !

Comment avez-vous vécu votre retour sur antenne ? Avec joie et confiance ?...