Average Rob fait le buzz avec sa dernière vidéo, les internautes l’accusent de plagiat (vidéo)

Le jeune belge aux 340.000 abonnés sur Instagram a sorti une courte vidéo sur ses réseaux sociaux il y a deux jours, et elle enchaîne les vues. On y voit Average Rob avec son maillot des Diables rouges, le visage triste. Il tient entre ses mains une feuille où on peut lire « Les Néerlandais et les Français disent que TOUS les Belges sont stupides… ». Les trois points de suspension à la fin de la phrase laissent sous-entendre que le Belge va, au cours de sa vidéo, bouger la première feuille de papier pour faire apparaître la suite de sa phrase sur la (ou les) feuille(s) suivante(s). Sauf que non ! Durant 30 secondes, Average Rob enlève plusieurs autres feuilles, mais en gardant toujours la première devant. Son expression se fait de plus en plus triste, mais le texte n’évolue pas en somme.

Un jeu d’acteur et un trait d’humour qui ont beaucoup fait rire les internautes, notamment sur Instagram où Angèle, Lost Frequencies ou même Xavier Dolan ont commenté la vidéo de Rob à coups d’emoji qui pleurent de rire.

Copie d’une vidéo TikTok ?

Cependant, si la vidéo cumule aussi plus de 670.000 vues sur Twitter, plusieurs internautes ont fait remarqué que le Youtubeur belge n’était pas le premier à réaliser ce genre de vidéo humoristique. Pour certains, Average Rob a simplement copié la blague que d’autres personnes ont réalisée avant lui sur TikTok.

Au lendemain de sa publication, le jeune Belge a donc expliqué à ses abonnés qu’il s’était inspiré d’une tendance remarquée sur TikTok et en a fait « une version belge ». « Je n’ai jamais prétendu avoir inventé ce format car j’ai donné le crédit à la personne dont je me suis inspiré », a écrit Average Rob.

Des excuses qui sont très bien passées auprès de ceux qui les ont lues, et qui n’empêchent finalement pas la vidéo du Youtubeur de faire le buzz.