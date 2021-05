Un bébé phoque rescapé apprend à nager au Japon (vidéos)

Ce mardi 25 mai, l’aquarium Kaiyukan d’Osaka diffusait une vidéo attendrissante d’un bébé phoque annelé apprenant à nager dans un bassin sous l’œil attentif des soigneurs.

Cette vidéo est d’autant plus attendrissante que le petit animal a échappé de peu à la mort. Né le 1er avril en hypothermie et hypoglycémie, le jeune mâle avait en effet été placé en unité de soins intensifs. Une fois son état stable, les soigneurs avaient publié une première vidéo dans laquelle on voyait le blanchon plonger dans l’eau et boire la tasse, rappelle le Huffington Post.