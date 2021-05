Manon Trinquier, candidate de The Voice saison 3, a mal vécu la notoriété : «On a une vie privée, comme tout le monde»

Manon Trinquier révèle sur les réseaux sociaux avoir mal vécu la notoriété engendrée à la suite de son parcours dans la troisième saison de The Voice France.

"J'ai vu ce message ce matin dans l'insta de Thibault (candidat de téléréalité, ndlr) qui disait : 'Vous avez voulu être connus, vous avez voulu faire de la télé donc maintenant vous assumez.' Du coup, je me suis dit que j'allais faire passer un message parce que c'est important. À partir du moment où on est connu, on sait que potentiellement dans la rue, on peut être reconnu. On peut nous demander des photos et c'est tout à fait normal. C'est quelque chose que je faisais avec beaucoup de plaisir. (...) Mais à un moment donné, on a une vie privée comme tout le monde. Et à partir du moment où on est avec notre famille ou à la maison, on a le droit d'avoir une vie normale. Ce n'est pas parce qu'on est connu qu'on a le droit d'être importunés 24h/24h. », a-t-elle confié.

« Quand j'étais par exemple au Parc Astérix avec ma famille et qu'on arrivait en criant : 'C'est elle, c'est Manon de The Voice.' Il y a des moments où je pétais des câbles. C'est juste qu'à un moment donné, si tu viens discrètement pour me demander une photo, pas de soucis. Mais tu ne viens pas en criant et en m'affichant alors que je suis en famille. C'est pénible. Parfois j'étais dans le métro et je voyais des gens dans le métro en train d'essayer de prendre une photo ou une vidéo discrètement. J'allais les voir en leur disant que s'ils voulaient une photo ou une vidéo, il fallait venir me voir plutôt que de faire ça. C'est quelque chose que je n'ai pas du tout bien vécu. »