Les histoires secrètes d’un homme mystérieux

Le nom de Marc Francelet ne vous dira sans doute rien. Et c’est normal. Pendant plus d’un demi-siècle, ce journaliste-photographe a multiplié des scoops légendaires qu’il n’a pas signés, à commencer par le premier cliché de Johnny Hallyday au service militaire, ou la seule image du général de Gaulle pendant sa promenade quotidienne, dans le parc du palais de l’Élysée. Il ne s’est pas vanté, non plus, d’affaires particulièrement juteuses dans des pays lointains, à commencer par l’Irak. Il connaissait ainsi chaque recoin, ou presque, du palais de Saddam Hussein....