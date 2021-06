Ivre, il se trompe de maison et tombe sur un Airbnb loué par trois policiers

Dans la vidéo partagée sur TikTok, les trois policiers ont trouvé le jeune homme endormi dans un des lits. Le fêtard s’est simplement trompé de maison et ne cherchait pas à faire un cambriolage. Les policiers ont tout de même appelé des agents de Milwaukee pour embarquer le jeune homme. Ce dernier admet qu’il ne se souvient pas la veille et que c’est bien la première fois qu’il se réveille dans une maison qui n’est pas la sienne. Les officiers ont emmené le jeune homme et les trois policiers ont pu partir pour continuer leur formation.

Dans une autre vidéo, les trois policiers expliquent un peu plus la suite de l’histoire. Ils se sont assurés que le garçon allait bien être ramené chez lui et qu’il n’y aura pas non plus d’arrêt contre lui. Ils racontent : « Nous n’avons pas engagé de poursuites et il n’est pas allé en prison. Ils l’ont juste raccompagné là où il devait aller ».