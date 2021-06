Robert Hogan («The Wire», «New York: Police Judiciaire») est décédé

Depuis 1961, il est connu des Américains pour ses nombreuses apparitions à la télévision. Mais ce mardi 1er juin, la famille de Robert Hogan a annoncé via le média Deadline qu’il était mort à son domicile, situé sur la côté du Maine. Il était âgé de 87 ans et en réalité, son décès date du jeudi 27 mai dernier. Il laisse ainsi derrière lui le fruit d’une longue carrière extrêmement prolifique.

Présent sur le petit écran de 1961 à 2009

L’acteur a en effet joué dans de nombreuses productions célèbres. La liste est longue (près de 150 séries) mais on peut notamment citer les fictions cultes « Arabesque », « The Wire » ou encore « New York : Police Judiciaire ». Il avait également servi l’armée américaine lors de la guerre de Corée, dans les années 1950, et était marié à Mary Barbera depuis 1983. Il avait eu trois enfants lors d’un précédent mariage.

Sa santé s’était dégradée ces dernières années. Depuis 2013, il souffrait en effet de la maladie d’Alzheimer mais ce n’est pas ce qui lui a coûté la vie. Récemment, il a développé une pneumonie sévère. Les complications respiratoires qui en ont découlé ont fini par l’emporter.