Stéphane Vanhandenhoven: «Les enchères, c’est quand même très excitant!»

Les téléspectateurs d’« Affaire conclue » sur France 2 connaissent bien l’antiquaire belge Stéphane Vanhandenhoven. Depuis plus de quatre ans, aux côtés d’autres acheteurs, il fait monter les enchères des objets proposés par des vendeurs. Brocanteur depuis plus de trente-cinq ans, ce propriétaire de deux magasins à Bruxelles est l’un des participants au prochain prime spécial de l’émission, « Affaire conclue : le grand défi », qui sera diffusé le 8 juin prochain. Passionné par son métier, et passionnant, il lève un coin du voile sur les coulisses du programme...