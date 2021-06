Thomas Meunier nous a... diablement manqué

Portrait d’un footballeur atypique et attachant.

Thomas Meunier, c’est un peu les histoires mélangées de « l’homme qui ne devait pas être là » et de celui « qui nous a tant manqué contre la France » pour reprendre un commentaire de Rodrigo Beenkens qui résume tout. À quelques jours du début de l’Euro et du premier match de nos « Diables » – ce samedi 12 juin à 21h face à la Russie –, La Une propose en « prime » un portrait de ce joueur venu des Ardennes et qui ne semblait pas… tout à fait destiné à devenir une star. Pourtant, tout le Luxembourg belge ne parle que de lui, dès...