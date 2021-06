Elizabeth II prépare ses 70 ans de règne

Près de sept décennies se sont écoulées depuis que le 6 février 1952, lors d’un voyage au Kenya, Elizabeth II est devenue reine. Ce jour-là, à des milliers de kilomètres de là, son père, George VI, est décédé au palais de Sandringham alors qu’il n’avait que 56 ans. Âgée de 25 ans, Elizabeth devient une jeune reine et l’une des femmes les plus puissantes du monde. Sept décennies plus tard, ce monde a changé mais elle est toujours là. Elizabeth II a 95 ans et, dans quelques mois, si rien ne l’en empêche, elle franchira le cap des 70 ans de règne, étant la première de tous les souverains...