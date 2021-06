Une œuvre coup(s) de poing

Le film «Million Dollar Baby» est diffusé à 20h25 sur Tipik ce samedi 12 juin. Le plus récompensé des films de et avec Clint Eastwood.

Qui aurait dit que le « cow-boy sans nom » de la « trilogie du dollar » de Sergio Leone et le « Dirty Harry » de Don Siegel allait un jour devenir le réalisateur multi-oscarisé – et césarisé – de films dont le top 10 a dépassé les deux milliards de dollars de recettes ? Les chiffres ne mentent pas. Pour des budgets souvent plancher, les titres de qualité se sont entraînés, et comme on attend pour cette année encore un « Cry Macho » déjà bouclé mais retardé en raison de la pandémie, ce n’est peut-être pas fini....