À défaut d’un «Camping 4»…

Le brave Bruno vogue entre la joie et la peine au moment d’embarquer à Orly pour rejoindre la Guadeloupe. Il vient en effet d’y gagner un séjour dans un club « all inclusive », mais à l’aéroport, sa copine le largue ! Le voilà donc seul pour entamer des vacances sur fond de déprime. Seul ? Pas pour longtemps. Car au club, il se voit contraint de partager sa « hutte » avec Jean-Paul, célibataire endurci et maniaque. Bref, presque son contraire. Les deux hommes n’auront pas vraiment le temps de se chamailler, car les rencontres vont se multiplier, avec notamment...