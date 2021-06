Images craquantes au zoo de Planckendael: un bébé zèbre fait ses premiers pas en public (vidéo)

La petite femelle est née mardi, et peut déjà être admirée par les visiteurs du parc.

Le parc animalier de Planckendael vient d’annoncer une nouvelle naissance sur son territoire : un bébé zèbre de Grévy est né le 8 juin. Rapidement, comme c’est le cas pour cette espèce, le nouveau-né, une petite femelle, s’est dressée sur ses pattes et peut déjà être observé par les visiteurs du parc, deux jours après sa naissance. « Nous sommes très contents, tout s’est déroulé à merveille », a déclaré Jolien, la soigneuse des zèbres. Ce zébron restera aux côtés de sa maman, Luisa, pour le moment, avant que les deux autres femelles de l’enclos les rejoignent.

Le bébé n’a pas encore de prénom, et les internautes sont invités à donner leur avis sur le compte Instagram du parc. Comme pour tous les animaux nés cette année à Planckendael, le zébron recevra un prénom commençant par la lettre W, et le sien devrait être à consonance africaine.

Les zèbres de Grévy font partie de la seule espèce de zèbres menacée à l’état sauvage. Le zoo belge espère donc au moins maintenir une population au sein du parc mais soutient également un projet de protection de la faune au Kenya, pays où ces zèbres sont encore présents à l’état sauvage, explique Belga : « Des colliers émetteurs spéciaux sont utilisés pour collecter des données sur les mouvements et le territoire des zèbres, afin d’élaborer un plan de gestion et de conservation, et tenter de sauver l’espèce de l’extinction à l’état sauvage ».