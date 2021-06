Stephen King: «J’ai frôlé la mort!»

Stephen King, en 55 romans, a vendu plus de 350 millions d’exemplaires à travers le monde. Adulé autant que décrié, il avoue écrire jusqu’à l’épuisement.

Romans policiers, de science-fiction ou d’horreur, il continue de faire frémir grâce à une cadence infernale. Mais son actualité est liée à l’adaptation de son roman préféré : « L’histoire de Lisey ». Inspiré par sa propre expérience, lorsqu’il frôla la mort, Stephen King a livré ainsi l’une de ses œuvres les plus personnelles. Son adaptation (avec Julianne Moore et produite par JJ Abrams), disponible sur la plate-forme Apple TV+ depuis le 4 juin, vient renforcer à la fois la douleur et la renaissance liées à ce traumatisme.

...