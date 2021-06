À la télé ce soir: «Le saut du diable» et «Meurtres à Sarlat»

« Le saut du diable », 21h05 sur TF1

Paul Vilar, ancien officier des forces spéciales, est spécialisé dans la survie et les sports extrêmes. Séparé de sa femme, il espère se rapprocher de sa fille de 17 ans, Sara, au cours d'une randonnée en montagne. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Sara est témoin d'un meurtre. Paul et sa fille sont pris en chasse par des passeurs qui vont tout faire pour les éliminer. Paul utilise toutes ses ressources pour protéger sa fille et échapper aux tueurs, tout en affrontant une nature impitoyable...

« Meurtres à Sarlat », 21h05 sur France 3

A Sarlat, une commune du Sud-Ouest qui fut le théâtre de violentes révoltes paysannes au XVIIe siècle, le fils du plus grand producteur de confits de la région est assassiné selon un rituel qui rappelle ces événements historiques. La capitaine Claire Dalmas revient enquêter dans la ville de son enfance...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Séduis-moi si tu peux ! », à 20h25 sur RTL-TVI - Trois étoiles

Coproduite par ses deux têtes d’affiche, la Sud-Africaine Charlize Theron et le Canadien Seth Rogen, cette comédie romantico-satirique prenant le contre-pied du célèbre « Président et Miss Wade » a le chic de réussir le parfait « patchwork » : c’est drôle et vivant, ça fait rêver et… pire encore, c’est « envoyé », car pas, mais alors vraiment pas innocent du tout.

« Les visiteurs : la Révolution », à 21h15 sur TMC - Deux étoiles

Futur « nanar de collection » assuré, cette « Révolution » n’en est pas une, mais on est loin du « navet » décrié par la critique non conviée en avant-première par les auteurs en parfaite connaissance de cause. C’est parfois « téléphoné » et (sans aucun doute) volontairement idiot, mais c’est aussi souvent drôle et ça laisse la porte béante à une nouvelle suite promettant un hommage à… « La grande vadrouille », « Mais où est donc passée la 7ème compagnie » ou « Papy fait de la résistance ».

« Toni Erdmann », à 22h35 sur La Trois - Deux étoiles

Prix de la critique internationale au Festival de Cannes, ce troisième long-métrage de la native de Karlsruhe séduit tant par son côté émouvant que par l’excentricité de son héros, un enseignant retraité adepte du grimage, et bien décidé à en faire voir de toutes les couleurs à sa fille, une businesswoman en phase d’apprentissage.

« The Last Face », à 22h40 sur RTL-TVI - Deux étoiles

En pleine « décolomania », l’avant-dernière réalisation du bouillant natif de Santa Monica (dont on attend le dernier « Flag Day ») s’est ramassé une volée de bois vert. Son « crime » ? Ne pas y avoir été de main morte avec la dénonciation des crimes abjects de rebelles sauvages au Libéria et au Soudan, sur fond de romance dans le milieu des MSF. En simple observateur, seul Luc Besson s’est indigné envers ces « moutons de panurge » habituels de la critique.

« Les visiteurs 2 : les couloirs du temps », à 23h15 sur TMC - Deux étoiles

Valérie Lemercier a refusé de tourner la suite de la comédie à succès sortie cinq ans plus tôt. Laquelle est moins fringante et n’engendra pas de nouveau prolongement à l’époque, « Les visiteurs en Amérique » n’étant qu’un remake destiné au public US.