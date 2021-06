Mis en examen, Moha La Squale «conteste» les accusations

Ce mercredi, après neuf mois d’accusations de violences conjugales de plusieurs de ses ex-compagnes, Moha La Squale (nom de scène de Mohamed Bellahmed) a été mis en examen. C’est ce que fait savoir Le Monde qui a participé à une enquête sur les violences répétées, autant physiques que psychologiques, attribuées au rappeur. La réaction ne s’est pas fait attendre puisque son avocate, Elise Arfi, a contacté ce jeudi l’AFP pour contrer cette nouvelle étape judiciaire.

Une défense déterminée

Comme elle le fait savoir, « les faits sont contestés et nous sommes satisfaits qu'une information judiciaire soit ouverte car Monsieur Bellahmed a la ferme intention de se défendre, ce qu'il a déjà commencé à faire ». « Pour le reste, l'affaire sera instruite par la justice et non sur internet. Les accusations contre mon client proviennent d'appels à témoignage sur les réseaux sociaux, ce qui est une particularité très forte de ce dossier qu'il faut donc appréhender avec circonspection », a-t-elle ajouté.

Lors de sa garde à vue, le rappeur aurait été confronté à au moins une des plaignantes et ce mercredi, il a été présenté à un magistrat pour être mis au courant des motifs de sa mise en examen : « chefs de violences par conjoint, agression sexuelle par conjoint, menaces de mort par conjoint et séquestrations sur différences victimes ». Six plaintes ont été déposées à son encontre. En avril dernier, Moha La Squale a contesté ces accusations avec un simple message Twitter. « Je n'ai jamais au grand JAMAIS levé la main sur une femme. Ce complot a été perpétué pour me nuire », affirmait-il.