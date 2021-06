«Friends»: petites retrouvailles entre amis

Le 6 mai 2004, Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler et Ross faisaient leurs adieux au Central Perk, le café où ils avaient l’habitude de se retrouver, mais aussi aux millions de fans de la série « Friends ». Après 236 épisodes et un générique qui trotte encore dans de nombreuses mémoires, les six amis tiraient leur révérence. Depuis, la folie « Friends » ne s’est jamais essoufflée. Série mythique pour toute une génération, elle a continué de faire parler d’elle. Épisodiquement, la rumeur d’un retour des six comparses était évoquée. Des informations souvent démenties....