«Quel pain mangerons-nous demain»: la recette aux additifs

De la farine, de l’eau, du sel et du temps. Il ne faut pas plus que ces quatre ingrédients pour obtenir un bon pain. Et si, comme nous, le confinement vous a permis de comprendre cela, de le tester par vous-même, alors vous ne reviendrez plus jamais aux pains industriels que vous mangiez avant. Et pour vous convaincre définitivement, on vous conseille ce documentaire d’Arte, intitulé « De la farine au four, quel pain mangerons-nous demain ? », diffusé ce soir. Il montre le fossé qui s’est creusé entre les artisans boulangers et les usines à pains qui alimentent les...