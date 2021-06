Voyage en bord de Loire (4): Blois, un destin royal

Blois se sort bien de la crise sanitaire. Les visites ont repris. La saison s’annonce animée dans ce château qui n’a rien à envier à ses plus beaux rivaux, Chambord, Chenonceau ou Cheverny. À Blois, on sait pouvoir compter sur un album de toute beauté et sur des hôtes de premier plan. La vieille forteresse fondée il y a mille ans a beaucoup évolué au cours des siècles. Elle a connu des moments fastes, des périodes de repli, des menaces et des sauvetages, une renommée en dents de scie, soumise au bon vouloir des puissants. Blois, résidence favorite des rois de France, est un condensé de l’...